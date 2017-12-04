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04 декабря 2017
03 декабря 2017
02 декабря 2017
15:32  04 декабря 2017 0

На Урале прокурор потребовал 20 лет колонии для матери, травившей своих детей крысиным ядом

Следствие считает, что женщина убивала своих детей одного за другимФото: Елена Кордюкова, Одноклассники
новость из сюжета:
Свердловчанка травила свою семью крысиным ядом
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Обвинитель потребовал для 38-летней жительницы поселка Малышева в Свердловской области Елены Кордюковой максимально возможный срок наказания — 20 лет. По закону в РФ женщинам не назначают пожизненное заключение, что бы они не совершили.

«Женщина обвиняется в убийстве двоих своих малолетних детей и покушении на убийство еще одного своего малолетнего ребенка. Сегодня в ходе судебных прений государственный обвинитель ориентировал суд на назначение максимального наказания, предусмотренного законодательством, в виде 20 лет лишения свободы», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Как ранее сообщало «URA.RU», Елена Кордюкова была арестована после того, как медики обнаружили, что женщина травит крысиным ядом своего восьмилетнего сына. Елена систематически давала ребенку препарат «Варфарин», который врач ему не назначал, содержащий компоненты крысиного яда в дозировке, превышающей допустимую в 30 раз. На допросе она призналась, что устала лечить ребенка и захотела убить мальчика.

После этого следствие обратило внимание на то, что у Елены до этого один за другим умерли трое детей — дочь Саша, сыновья Максим, Миша и мать. Причем никто из детей не доживал до трех лет, у всех был один диагноз — атипичный гемолитико-уремический синдром (АГУС) — это редкое системное угрожающее жизни заболевание. Были назначены эксгумации, которые показали, что по крайней мере двое детей — Максим и Миша — были убиты матерью. Убийство дочери и своей матери Еленой доказано не было.

Приговор Кордюковой будет вынесен восьмого декабря в Ленинском суде Екатеринбурга.

Александр Лукманов
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