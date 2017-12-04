Обыск и выемка документов прошли в понедельник, 4 декабря, в администрации Лазурненского сельского поселения под Челябинском. Оперативно-розыскные мероприятия проводились в рамках проверки сообщения о коррупции, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.
«По оперативной информации, сотрудники администрации Лазурненского сельского поселения из числа руководства заключали контракты на выполнение работ по завышенным ценам с ООО Торговый дом „Урал“, учредителем и директором которого является Юлия Белозерова — падчерица главы муниципалитета Виталий Кашицина. В частности, речь идет об установке столбов освещения. Возможно, с этой суммы чиновники получали „откаты“», — полагает собеседник из силовой структуры.
Виталий Кашицин сам был учредителем ТД «Урал» до июля 2016 года, когда вынужден был переписать фирму на родственницу после протеста прокуратуры.
Источник в правоохранительных органах подчеркивает, что уголовное дело пока не возбуждено. Решение будет принято после проверки документов и опроса свидетелей.
Поселок Лазурный находится в Красноармейском районе в двух десятках километров от Челябинска на берегу озера Сугояк.