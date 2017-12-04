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Главные новости Челябинской области
16:32  04 декабря 2017 0

На Урале у женщины забрали квартиру и два внедорожника, на которые она не заработала

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги, кейс
Женщина не смогла объяснить, на какие средства совершались покупкиФото: Pixabay

В городе Озерске Челябинской области сотрудница полиции отдала в пользу государства два внедорожника и квартиру, не сумев доказать законность их приобретения.

Как сообщает пресс-служба Озерского городского суда, речь идет о дорогостоящих приобретениях, которые сотрудница полиции позволила себе в 2015 году. В ежегодной налоговой декларации сотрудница полиции не объяснила, откуда у нее и ее супруга взялись средства на покупку автомобилей и недвижимости.

По решению суда в пользу государства изъяты изъяты Toyota Land Cruiser 200, Toyota RAV 4 и квартира. Уточняется, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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