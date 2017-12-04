16:55 04 декабря 2017 0

Танцы Лолиты посмотрели полтора миллиона человек Фото: wikimedia.org

После своего видео с танцами в аэропорту Торонто Лолите пришлось ответить на комментарии пользователей. В соцсетях она опубликовала видеообращение.

Певица поблагодарила поклонников за просмотр ее видео и сказала, что рада возможности посмешить людей. Ведь у ее команды перелеты и концерты, после которых все очень устают. «Многие посмеялись, потому что я подняла настроение и себе, и коллективу», — приводит слова Лолиты Lenta.ru.

После чего певица рассказала, что изучила профили людей, оставивших комментарии, и пожалела страшненьких девушек в Сети. Она посоветовала не завидовать ей, «богатой, обеспеченной, умной, красивой женщине с молодым мужем», а лучше следить за здоровьем, поскольку зависть порождает камни в «почках, печени, селезенке и желчном пузыре».

Напомним, видео импровизированных танцев Лолита выложила на своей странице в Instagram. Пассажиры и сотрудники аэропорта с недоумением смотрели на танцующую артистку, но она, похоже, не обращала ни на кого внимания.

«В связи с возрастом можно войти в положение, да и в молодости она особо не дружила с головой)))… Супер!!!!!!!!!! ну какая молодец! После таких просмотров настроение в разы поднимается! Спасиииииибоо… Любит жить! Вот только чуни смешные такие… Упоролась тетя… Как в песне: „Я сошла с ума, я сошла с ума!!!“… Вот порой тоже так хочется! Лолита-зажигалка!» — пишут поклонники, которых поведение певицы рассмешило. При этом всего за сутки ролик артистки набрал больше миллиона просмотров.