21:22 03 декабря 2017 0

Лолита Милявская танцевала в американском аэропорту Фото: скрин видео Instagram Лолиты Милявской

Певица Лолита Милявская в аэропорту Нью-Йорка устроила зажигательные танцы. При этом наряд у артистки был весьма странный: длинная блуза, больше похожая на ночную рубашку, плюшевое синее пальто, а на ногах бесформенные тапки.

Видео импровизированных танцев Лолита выложила на своей странице в Instagram. Пассажиры и сотрудники аэропорта с недоумением смотрели на танцующую артистку, но она, похоже, не обращала ни на кого внимания.

«В связи с возрастом можно войти в положение, да и в молодости она особо ни дружила с головой)))», «Супер!!!!!!!!!! ну какая молодец! после таких просмотров настроение в разы поднимается! спасиииииибоо», «Любит жить! Вот только чуни смешные такие», «Упоролась тетя», «Как в песне: „Я сошла с ума, я сошла с ума!!!“», «Вот порой тоже так хочется! Лоли а-зажигалка!», — пишут поклонники, которых импровизированные танцы певицы очень удивили и рассмешили. При этом всего за сутки ролик артистки набрал больше миллиона просмотров.

10 апреля на концерте в Омске Лолита Милявская выразила восхищение членом Совета Федерации Еленой Мизулиной и даже встала перед ней на колени. «Вот эта очень хрупкая, красивая женщина есть доказательство одной фразы: „Один в поле — воин“. Как с ней воюют и как она держит удар», — сказала Лолита и обняла сенатора.