18:09 04 декабря 2017 0

Онлайн платеж при этом проходит за три дня Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Свердловской области в массовом порядке сталкиваются с проблемой — они уплатили имущественные налоги в срок до 1 декабря, но вот в личном кабинете на сайте ФНС информации об этом нет. «Зато на сайте госуслуг висит информация о задолженности», — рассказывает екатеринбурженка Анна Шилова. «Перечислили все налоги за всю семью еще неделю назад, однако до сих пор информации об оплате нет», — подтверждает Евгений Александров.

В пресс-службе управления ФНС по Свердловской области заверяют, что поводов для беспокойства пока нет. Тут рассказывают, что никакого технического сбоя при передаче информации между банками, налоговыми и сайтами госорганов не было. «Онлайн платеж занимает три рабочих дня, но вот в личном кабинете данные о нем могут появляться гораздо позднее. Задержка отображения составляет до десяти рабочих дней с даты перечисления», — рассказали «URA.RU» сотрудники ведомства.

Если сведения не появились и после этого срока, то стоит разобраться, что же произошло, на чьей стороне «зависли» деньги. Для этого надо обратиться в налоговую — или лично, или через сайт, приложив скан чека об оплате. Если чека нет, придется побегать еще. «Допустим, платеж был онлайн, тогда стоит обратиться в свой банк за уточнениями деталей перевода — точной суммы и даты перечисленных налогов. Еще один путь — распечатать из личного кабинета ваше уведомление об оплате, и тогда налоговики найдут деньги по ее уникальному номеру», — поясняют в УФНС.

Пени на суммы, которые были оплачены до 1 декабря, но еще не отобразились в личном кабинете, начисляться не будут: «По нашим правилам, датой уплаты налога считается день, когда деньги были списаны со счета плательщика», — говорят сотрудники налоговой. Тут предупреждают, что налоги лучше заплатить, чтобы не дожидаться строгих санкций.

Напомним, порядок взыскания задолженности выглядит так. Сначала ФНС выставляет требование об уплате налогов. Если должник не оплачивает и сумма выше трех тысяч рублей, то следует обращение в мировой суд. Он выносит судебный приказ, и на его основании приставы списывают со счетов должника задолженность по налогам, причем делается в безусловном порядке, а о самом списании налогоплательщик может даже не знать. Приставы могут наложить арест на счета должника, а также ограничить выезд за рубеж. Прохождение всей цепочки — от требований до ареста счетов — занимает примерно полгода.