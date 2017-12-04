Путин заявил об освобождении почти всей Сирии от террористов

23:34 04 декабря 2017 1

Владимир Путин также пообещал помочь Сирии восстановить святыни ислама и иудеев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Почти вся территория Сирии, включая места исторического проживания христиан, освобождена от террористов. Об этом в понедельник, 4 декабря, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главами делегаций поместных православных церквей.

«Сегодня ситуация в этой стране [Сирии] постепенно меняется, сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан», — приводит RT слова главы государства, который также добавил, что Россия поможет восстановить святыни ислама и иудеев, которые пострадали из-за боев с террористами.

Ранее стало известно, что боевики казнили сирийского летчика Аззама Ида, попавшего в плен 18 месяцев назад. Как сообщили СМИ, летчика заживо сожгли, привязав к дереву.