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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Москвы
23:34  04 декабря 2017 1

Путин заявил об освобождении почти всей Сирии от террористов

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир
Владимир Путин также пообещал помочь Сирии восстановить святыни ислама и иудеевФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Почти вся территория Сирии, включая места исторического проживания христиан, освобождена от террористов. Об этом в понедельник, 4 декабря, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главами делегаций поместных православных церквей.

«Сегодня ситуация в этой стране [Сирии] постепенно меняется, сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан», — приводит RT слова главы государства, который также добавил, что Россия поможет восстановить святыни ислама и иудеев, которые пострадали из-за боев с террористами.

Ранее стало известно, что боевики казнили сирийского летчика Аззама Ида, попавшего в плен 18 месяцев назад. Как сообщили СМИ, летчика заживо сожгли, привязав к дереву.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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