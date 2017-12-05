Предложение похоронить Ленина раскололо Россию пополам

12:04 05 декабря 2017 0

Создатель Советской власти до сих пор будоражит умы граждан Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Россияне практически поровну разделились в вопросе о судьбе тела советского вождя Владимира Ленина. Таковы итоги свежего соцопроса «Левада-Центра».

По данным социологов, 41% участников опроса считает, что тело политика нужно захоронить, столько же полагает, что его нужно оставить в Мавзолее, пишет «Интерфакс». Еще 18% россиян не имеют собственного мнения на этот счет. Исследование проводилось с 24 по 28 октября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Также граждан опросили, как необходимо поступить с захоронениями государственных деятелей у Кремлевской стены. 60% опрошенных согласились оставить их на прежнем месте, 24% высказались за перезахоронение останков, 16% затруднились с ответом.