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Главные новости Тюменской области
12:45  05 декабря 2017 0

В Тюмени нашли мертвым врача областной больницы. Источники говорят об убийстве

Коллеги собирают средства для помощи семье погибшегоФото с личной страницы Марии Казеко ВКонтакте

Врач-уролог из областной клинической больницы №2 Виталий Савчук был найден мертвым в Калининском районе Тюмени. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, врача убили.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения и в следственном комитете затруднились прокомментировать произошедшее. Между тем в социальных сетях появилась информация о том, что коллеги погибшего уже организовали сбор средств в помощь родителям и семье Виталия Савчука.

«Сегодня, 5 декабря 2017 года, трагически погиб Виталий Дмитриевич Савчук, врач-уролог первой квалификационной категории, профессионал высокого уровня, замечательный товарищ и друг. О дате и времени прощания будет сообщено позднее», — сообщает на своей странице Мария Казеко. На сайте областной клинической больницы №2 имя Виталия Савчука и сейчас значится в списке врачебного персонала больницы.

Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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