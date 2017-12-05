Врач-уролог из областной клинической больницы №2 Виталий Савчук был найден мертвым в Калининском районе Тюмени. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, врача убили.
В пресс-службе областного департамента здравоохранения и в следственном комитете затруднились прокомментировать произошедшее. Между тем в социальных сетях появилась информация о том, что коллеги погибшего уже организовали сбор средств в помощь родителям и семье Виталия Савчука.
«Сегодня, 5 декабря 2017 года, трагически погиб Виталий Дмитриевич Савчук, врач-уролог первой квалификационной категории, профессионал высокого уровня, замечательный товарищ и друг. О дате и времени прощания будет сообщено позднее», — сообщает на своей странице Мария Казеко. На сайте областной клинической больницы №2 имя Виталия Савчука и сейчас значится в списке врачебного персонала больницы.