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Главные новости Пермского края
14:06  05 декабря 2017 0

В Перми из-за реагентов у собак разъедает лапы. Владельцам предлагают покупать им сапоги и защиту

Клипарт. Декабрь. Магнитогорск, собаки, бездомные животные, зима
Для зимних прогулок пермским собакам лучше покупать сапожкиФото: Илья Московец © URA.RU

В Перми собаководы жалуются на противоголоедные реагенты — у животных после прогулки от химикатов разъедает лапы. Зоозащитники пугают: собаки некоторых пород в результате могут даже погибнуть.

«Чоппер вернулся с прогулки с обожженными лапами. Скулил и припадал на все четыре. Будем искать обувь. В прошлом году такого не было», — пишет в Сети один из собаководов. Как он пояснил «URA.RU», с собакой гуляли возле школы и поликлиники — за противогололедную обработку этой территории отвечает городская администрация. В пресс-службе мэрии обещали выяснить, чем именно засыпают лед в этом месте.

Между тем зоозащитники отмечают, что реагенты обжигают собакам лапы уже не первый год. «Это может быть аллергическая реакция, — говорит зоозащитник Семен Филипповский. — В случае с собаками аллергичных пород — а это, например, мастино неаполитано или кани корсо — контакт с реагентами может закончиться летальным исходом. Чтобы этого не произошло, собакам надо покупать специальные сапожки или комбинезоны».

Как уже сообщало «URA.RU», против использования реагентов выступили также жители города Чусовой. Из-за рецептуры закупленных химикатов дороги и тротуары в городе почернели и чусовляне опасаются за здоровье не только животных, но и людей.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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