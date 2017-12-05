{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,99
Динамика за 2 недели
Евро 69,91
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Курганской области
14:09  05 декабря 2017 0

Курганские хоккеисты повторили рекорд на чемпионате ВХЛ и готовятся побить его

«Зауралье» вырвало победу у «Горняка» со счетом 3:1Фото группы хоккейного клуба во «ВКонтакте»

Хоккейный клуб «Зауралье» после игры с «Горняком» из Башкирии повторил личный рекорд по победам подряд сезона 2007/2008. В турнирной таблице чемпионата ВХЛ «Зауралье» занимает третью строчку.

7 декабря хоккеистам предстоит вновь встретиться с клубом «СКА-Нева», который они победили 13 ноября на домашнем льду. Матч покажет, удастся ли команде одержать восьмую победу подряд и тем самым побить рекорд.

Как рассказали «URA.RU» в хоккейном клубе, «Зауралье» также стало второй командой в нынешнем сезоне, в которой есть два хоккеиста (Антон Рехтин и Владислав Дюкарев), имеющих в своем активе по четыре победные шайбы.

Инна Касаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров