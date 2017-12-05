«Зауралье» вырвало победу у «Горняка» со счетом 3:1
Хоккейный клуб «Зауралье» после игры с «Горняком» из Башкирии повторил личный рекорд по победам подряд сезона 2007/2008. В турнирной таблице чемпионата ВХЛ «Зауралье» занимает третью строчку.
7 декабря хоккеистам предстоит вновь встретиться с клубом «СКА-Нева», который они победили 13 ноября на домашнем льду. Матч покажет, удастся ли команде одержать восьмую победу подряд и тем самым побить рекорд.
Как рассказали «URA.RU» в хоккейном клубе, «Зауралье» также стало второй командой в нынешнем сезоне, в которой есть два хоккеиста (Антон Рехтин и Владислав Дюкарев), имеющих в своем активе по четыре победные шайбы.