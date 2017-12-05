{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,69
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
15:40  05 декабря 2017 0

Богатейшим депутатам разрешили прятать имущество. Год назад за это лишали мандатов

Отчет Умниковой перед Гордумой, гаранин михаил
Михаила Гаранина не станут лишать мандатаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дума Екатеринбурга отклонила представление прокуратуры города, потребовавшей лишить полномочий депутатов Михаила Гаранина и Владимира Смирнова, в чьих декларациях о доходах были обнаружены нарушения. На заседании даже не стали обсуждать вопрос, решение было единогласным и принято за минуту.

Проект решения зачитал вице-спикер думы Виктор Тестов. По его словам, оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов не имеется. «Вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по противодействию коррупции и на заседании постоянной комиссии по жизнедеятельности населения. Предлагаю принять решение без обсуждения», — предложил Тестов. Депутаты проголосовали единогласно. Представитель прокуратуры, который присутствовал на заседании, также от выступления отказался.

Как ранее сообщало «URA.RU», надзорное ведомство обвиняет народных избранников в нарушении порядка подачи ежегодных деклараций о доходах и имуществе. По данным прокуратуры, Владимир Смирнов не указал в декларации три квартиры и гараж в Екатеринбурге. Депутат пояснил, что квартиру на его фамилию переписал знакомый, которому он дал взаймы деньги. Поэтому депутат не считал эту недвижимость своей. Претензии к Михаилу Гаранину построены на том, что он ошибочно указал в декларации за 2016 год закрытый им годом ранее счет во французском банке HSBC.

В октябре 2016 года городская дума проголосовала за досрочное прекращение полномочий трех депутатов — Михаила Гаранина, Олега Хабибуллина и Евгения Боровика за менее серьезную провинность. Они сдали декларации по истечении установленного законом срока. Спустя две недели решение было отменено по просьбе первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров