15:40 05 декабря 2017 0

Михаила Гаранина не станут лишать мандата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дума Екатеринбурга отклонила представление прокуратуры города, потребовавшей лишить полномочий депутатов Михаила Гаранина и Владимира Смирнова, в чьих декларациях о доходах были обнаружены нарушения. На заседании даже не стали обсуждать вопрос, решение было единогласным и принято за минуту.

Проект решения зачитал вице-спикер думы Виктор Тестов. По его словам, оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов не имеется. «Вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по противодействию коррупции и на заседании постоянной комиссии по жизнедеятельности населения. Предлагаю принять решение без обсуждения», — предложил Тестов. Депутаты проголосовали единогласно. Представитель прокуратуры, который присутствовал на заседании, также от выступления отказался.

Как ранее сообщало «URA.RU», надзорное ведомство обвиняет народных избранников в нарушении порядка подачи ежегодных деклараций о доходах и имуществе. По данным прокуратуры, Владимир Смирнов не указал в декларации три квартиры и гараж в Екатеринбурге. Депутат пояснил, что квартиру на его фамилию переписал знакомый, которому он дал взаймы деньги. Поэтому депутат не считал эту недвижимость своей. Претензии к Михаилу Гаранину построены на том, что он ошибочно указал в декларации за 2016 год закрытый им годом ранее счет во французском банке HSBC.

В октябре 2016 года городская дума проголосовала за досрочное прекращение полномочий трех депутатов — Михаила Гаранина, Олега Хабибуллина и Евгения Боровика за менее серьезную провинность. Они сдали декларации по истечении установленного законом срока. Спустя две недели решение было отменено по просьбе первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова.