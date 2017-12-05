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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Курганской области
17:45  05 декабря 2017 0

В Кургане появилась Снегурочка, которая раздает подарки всем детям

Принцесса года. Финал. Ресторан №1. R1. Екатеринбург, новый год, подарки
Небольшой подарок от внучки Деда Мороза получит каждый маленький гостьФото: Дарья Попова © URA.RU

В курганской детско-юношеской библиотеке им. В. Потанина открылась приемная Снегурочки. Внучка Деда Мороза помогает маленьким гостям рисовать и писать послания своему родственнику в Великий Устюг.

Как рассказывают в библиотеке, уже сегодня, 5 декабря, со Снегурочкой познакомилось более 200 ребят. Они смогли поучаствовать в задорных играх и конкурсах, а также получить новогодние сувениры. Приемная открыта по адресу ул. Куйбышева, 43 до 15 декабря, Снегурочка ждет всех желающих.

Также с 1 по 23 декабря в городе работает Почта Деда Мороза. Новогодний ящик для писем установлен на курганском почтамте.

Вера Чернышева
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