Небольшой подарок от внучки Деда Мороза получит каждый маленький гость
В курганской детско-юношеской библиотеке им. В. Потанина открылась приемная Снегурочки. Внучка Деда Мороза помогает маленьким гостям рисовать и писать послания своему родственнику в Великий Устюг.
Как рассказывают в библиотеке, уже сегодня, 5 декабря, со Снегурочкой познакомилось более 200 ребят. Они смогли поучаствовать в задорных играх и конкурсах, а также получить новогодние сувениры. Приемная открыта по адресу ул. Куйбышева, 43 до 15 декабря, Снегурочка ждет всех желающих.
Также с 1 по 23 декабря в городе работает Почта Деда Мороза. Новогодний ящик для писем установлен на курганском почтамте.