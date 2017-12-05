Кобылкин раздал правительственные награды в преддверии дня рождения Ямала

В преддверии 87-летия со дня образования ЯНАО губернатор округа Дмитрий Кобылкин раздал 32 федеральные региональные награды. Торжественная церемония прошла на сцене культурно-делового центра в Салехарде, — передает пресс-служба ямальского правительства.
Указом президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждён глава муниципального образования Красноселькупский район Василий Паршаков. Ещё трём жителям округа были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Также десятки ямальцев получили звания «заслуженных работников РФ» и «заслуженных работников Ямала» в своих сферах деятельности. Среди них педагоги, доктора, деятели культуры, строители, специалисты ЖКХ, журналисты, эксперты нефтегазовой сферы и многие другие.
Дмитрий Кобылкин наградил за достойное выполнение родительского долга и укрепление семейных традиций медалью «Материнская слава Ямала» Анну Миллер из Нового Уренгоя, Светлану Подсадную из Лабытнанги, Елизавету Салиндер из Ямальского района и Веру Хоротэтто из Салехарда.
Глава арктического региона особо тепло поздравил с вручением медали «За мужество и самоотверженность» ученика 8 «б» класса Ямальской школы-интерната Николая Салиндера, благодаря решительным действиям которого удалось спасти утопающего, сохранив жизнь отцу многодетного семейства.
Кобылкин также вручил знак «Достояние Ямала», который был учрежден им 1 декабря. Награду получил коллектив региональной газеты «Красный Север» за преемственность традиций отечественной журналистики и значительные профессиональные достижения, отмеченные на всероссийском уровне. В 2016 году Союзом журналистов России ямальский «Красный Север» назван лучшей региональной газетой страны.
«Создавая будущее, мы и впредь будем опираться на силу, которая нас объединяет вне зависимости от национальной принадлежности, социального статуса, образования и возраста. Эта сила — любовь к нашему северному краю и большой Родине», — завершил церемонию награждения губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.