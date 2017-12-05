Губернатор Ямала учредил собственную награду из золота и латуни

Дмитрий Кобылкин своим постановлением учредил награду губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа — знак отличия «Достояние Ямала». Награды может удостоиться юридическое лицо или коллектив граждан за особые заслуги в спорте, образовании, культуре, строительстве, транспорте и других сферах деятельности, а также получившие признание на региональном, общероссийском и международном уровне.
Кроме самого губернатора, представить к награде заслуженные коллективы могут главы муниципальных образований, как избранные, так и назначенные главы местных администраций, утвержденные конкурсной комиссией (сити-менеджеры). Окончательное решение о награждении остается за губернатором автономного округа.
Знак отличия «Достояние Ямала» представляет собой буковую планкетку с размещенной на ней восьмиконечной звездой и стилизованным гербом ЯНАО, окаймленных по периметру национальным орнаментом «Оленьи рога» из латуни. Звезда состоит из двух четырехконечных звезд, расположенных друг поверх друга и герба ЯНАО. Нижняя звезда покрыта синей эмалью, верхняя — золотом 999 пробы. В центре золотой звезды два медведя держат синий щит с изображенным на нем оленем. Над щитом водружена корона с семью зубцами. Заслужившим награду нужно будет размещать ее в интерьере своего помещения.
Вручать знак отличия может как сам губернатор, так и замещающие его лица, а также главы муниципалитетов. Отменить решение о награждении может только сам губернатор.