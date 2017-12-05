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Главные новости Пермского края
20:17  05 декабря 2017 0

Прикамье получит новую электронику ради чистоты президентских выборов

Подведение итогов голосования на участке с установленными КОИБ-2010. Пермь, коиб, выборы 2017
В Пермском крае теперь будет более 200 «электронных ящиков»Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В Пермском крае на выборах будет вдвое больше «электронных урн», чем обычно. В крайизбиркоме «URA.RU» рассказали о новых устройствах, присланных из Москвы.

Избирательная комиссия Пермского края перед выборами президента РФ (они пройдут 18 марта 2018 года) получит 116 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Все устройства — новая модель этого года.

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Танцующие пермские бабушки отключили электронные урны для голосования

Ранее на выборах в Прикамье в течение семи лет использовались 103 КОИБа модели 2010 года. Все они функционируют до сих пор. Между регионами «электронные ящики» для голосования распределяет Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

В пресс-службе крайизбиркома отметили, что новая модель КОИБа оснащена защищенным встроенным программным обеспечением, что исключает какое-либо вмешательство, она может работать в энергосберегающем режиме без подключения к сети и имеет еще ряд технических преимуществ. Все отметки на бюллетене устройство распознает с наивысшей точностью. Таким образом, при использовании КОИБов влияние человеческого фактора на итоги голосования исключено. После подсчета бюллетеней «электронный ящик» автоматически выводит протокол голосования и его копии.

В предыдущие годы в Прикамье на участках, где использовались КОИБы, голосование неизменно проходило спокойно. Разве что курьезный случай произошел на выборах губернатора в сентябре. В Краснокамске во Дворец культуры (там располагался участок для голосования) пенсионерки пришли репетировать танцы. Им понадобилась розетка, и они отключили удлинитель, к которому были подключены КОИБы. На некоторое время работа «электронных ящиков» была приостановлена, а бюллетени бросали в обычные пластиковые урны.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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