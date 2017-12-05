Прикамье получит новую электронику ради чистоты президентских выборов

В Пермском крае на выборах будет вдвое больше «электронных урн», чем обычно. В крайизбиркоме «URA.RU» рассказали о новых устройствах, присланных из Москвы.
Избирательная комиссия Пермского края перед выборами президента РФ (они пройдут 18 марта 2018 года) получит 116 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Все устройства — новая модель этого года.
Ранее на выборах в Прикамье в течение семи лет использовались 103 КОИБа модели 2010 года. Все они функционируют до сих пор. Между регионами «электронные ящики» для голосования распределяет Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
В пресс-службе крайизбиркома отметили, что новая модель КОИБа оснащена защищенным встроенным программным обеспечением, что исключает какое-либо вмешательство, она может работать в энергосберегающем режиме без подключения к сети и имеет еще ряд технических преимуществ. Все отметки на бюллетене устройство распознает с наивысшей точностью. Таким образом, при использовании КОИБов влияние человеческого фактора на итоги голосования исключено. После подсчета бюллетеней «электронный ящик» автоматически выводит протокол голосования и его копии.
В предыдущие годы в Прикамье на участках, где использовались КОИБы, голосование неизменно проходило спокойно. Разве что курьезный случай произошел на выборах губернатора в сентябре. В Краснокамске во Дворец культуры (там располагался участок для голосования) пенсионерки пришли репетировать танцы. Им понадобилась розетка, и они отключили удлинитель, к которому были подключены КОИБы. На некоторое время работа «электронных ящиков» была приостановлена, а бюллетени бросали в обычные пластиковые урны.