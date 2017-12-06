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06 декабря 2017
Главные новости 
12:37  06 декабря 2017 0

Сегодня Путин объявит о выдвижении на выборы президента — 2018. «URA.RU» выяснило, где и как это случится

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Владимир Путин выбрал площадку для выдвижения на новый срокФото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин в среду, 6 декабря, может объявить о своем участии в президентских выборах. Об этом «URA.RU» сообщили два источника «URA.RU», близкие к Кремлю. По их словам, площадкой для заявления президента станет форум «Доброволец России — 2017», который Путин посетит перед своей рабочей поездкой в Нижний Новгород. Организаторы мероприятия в «Росмолодежи» подтвердили агентству, что действительно ожидают главу государства 6 декабря, но точного времени назвать не смогли, сославшись на протокол пресс-службы президента.

Ранее корреспондент ИД «Коммерсант» из кремлевского пула Андрей Колесников в Twitter намекнул, что завтра Владимир Путин может объявить о своем решении выдвигаться на президентских выборах. Журналист написал: «Ну что, дождались? Похоже, завтра уже, наконец».

На официальном сайте Кремля появилось сообщение, что 6 декабря Владимир Путин «примет участие в церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии „Доброволец России — 2017“». Политолог Максим Жаров считает, что, скорее всего, Путин объявит о выдвижении на этом форуме. Он также считает, что это сможет снизить негативные настроения после решения МОК в отношении нашей олимпийской сборной.

«Из-за того, что МОК отстранил российскую сборную от участия в Играх, Владимир Путин может действительно объявить о своем выдвижении на добровольческом форуме. Технологический смысл заключается в том, что в среду нужно будет оттолкнуть возмущение от решения МОК, и, выдвигаясь в президенты, Путин нейтрализует весь негатив, который от этого решения почувствуют наши люди и будут критиковать власти за непротивление этому.

В рамках форума «Доброволец России — 2017» в Москве собрались 15 тысяч волонтеров и организаторов добровольческих движений из 85 регионов России, которые в течение года сделали наиболее серьёзный вклад в развитие волонтёрского дела в нашей стране. Напомним, что весной этого года Владимир Путин поддержал предложение ОНФ объявить следующий год годом Гражданской активности и волонтерства. 5 декабря 2017 года в России впервые отмечался День волонтера.

Впрочем, в плане президента также анонсировано и другое мероприятие. Президент посетит Горьковский автомобильный завод в Нижнем Новгороде и встретится с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Другой источник слышал, что президент может озвучить свое решение при общении с рабочими (Путин регулярно отвечает на вопросы трудовых коллективов: так уже было в Челябинске, а на прошлой неделе вопросы задавали московские железнодорожники).

Место объявления о выдвижении Владимира Путина не имеет никакого значения, уверен глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко: «Место и форма объявления своих намерений имело значение в 2011 году, когда были интрига и рокировка. Теперь я не вижу интриги, кто будет кандидатом от партии власти. Я думаю, что ключевой момент — это создание инициативной группы, формально выдвигающей его в президенты, и проведение съезда соответствующей партии, если он идет от партии. Но это случится, соответственно, после того, как Совет Федерации назначит день выборов».

Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
Айсель Герейханова
© Служба новостей «URA.Ru»
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