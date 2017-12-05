В Пермском крае во вторник вечером, 5 декабря, загорелась исправительная колония №2 «Белый лебедь» в городе Соликамске, куда отправляют пожизненно осужденных преступников. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.
По словам источника «Интерфакса» в оперативном штабе на месте происшествия, на территории колонии горит административное здание — штаб. Людей в нем нет. По словам собеседника агентства, угрозы заключенным также нет, нужда в их эвакуации отсутствует.
По информации Life.ru, изначально огонь охватил здание штаба, а после стал быстро распространяться. Сейчас площадь возгорания составляет около 1800 квадратных метров.
Угрозы перехода огня на другие здания нет. Обстоятельства пожара выясняются.
В настоящее время в исправительном учреждении отбывают наказание около 300 человек. В неё попадают осуждённые за особо тяжкие преступления: убийства, изнасилование, похищение людей и захват заложников.