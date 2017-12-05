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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Пермского края
22:14  05 декабря 2017 0

Площадь пожара — почти 2 тысячи кв. м. В Пермском крае полыхает колония для пожизненно осужденных. ВИДЕО

Пожар в Пушкинском музее. Москва, пожарные, тушение пожара, автомобили мчс, пожарные машины
Пожару присвоен повышенный уровень сложностиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермском крае во вторник вечером, 5 декабря, загорелась исправительная колония №2 «Белый лебедь» в городе Соликамске, куда отправляют пожизненно осужденных преступников. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

По словам источника «Интерфакса» в оперативном штабе на месте происшествия, на территории колонии горит административное здание — штаб. Людей в нем нет. По словам собеседника агентства, угрозы заключенным также нет, нужда в их эвакуации отсутствует.

По информации Life.ru, изначально огонь охватил здание штаба, а после стал быстро распространяться. Сейчас площадь возгорания составляет около 1800 квадратных метров.

Угрозы перехода огня на другие здания нет. Обстоятельства пожара выясняются.

В настоящее время в исправительном учреждении отбывают наказание около 300 человек. В неё попадают осуждённые за особо тяжкие преступления: убийства, изнасилование, похищение людей и захват заложников.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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