07:35 06 декабря 2017 0

Титов озаботился о судьбе предпринимателей после поездки в Лондон Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бизнес-омбудсмен Борис Титов собирается передать президенту Владимиру Путину список бизнесменов, которые скрываются в Англии из-за заведенных на них уголовных дел в России. Правозащитник попросит главу государства разрешить предпринимателям вернуться в родную страну.

Титов рассказал РИА «Новости», что недавно ездил на бизнес-форум в Лондон, где общался с бежавшими из России предпринимателями. «Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России. Ко мне поступило за это время несколько уже обращений от них и мы видим, что часто это те же нарушения, которые мучают наших предпринимателей, которые не уехали, но оказались в СИЗО. Эти ребята предпочли и воспользовались возможностью в СИЗО не оказаться, наверно единственный их грех по отношению к другим», — сказал Титов.

Омбудсмен заметил, что часть бежавших предпринимателей, скорее всего, действительно нарушили закон. Таким Титов предложил возместить нанесенный ущерб. «Но многие из них по тем делам, которые мы посмотрели, мы очень сомневаемся, что действительно что-то нарушили, что это действительно заряженные уголовные дела», — добавил правозащитник.

Среди бизнесменов, которые сбежали из России в Великобританию, например, есть бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин, экс-президент НПО «Космос» Андрей Черняков. Также от правосудия в Лондоне скрывается экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич.