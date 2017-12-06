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06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости Москвы
08:14  06 декабря 2017 0

Обнародованы результаты вскрытия тела солиста группы Linkin Park

Честер Беннингтон увлекался наркотикамиФОТО: Wikipedia

Честер Беннингтон перед смертью не употреблял наркотики. Результаты токсикологической экспертизы солиста Linkin Park опубликовал портал TMZ.

В первом анализе крови музыканта были обнаружены следы экстази, однако, последующие тесты опровергли это. По информации издания, на комоде в комнате Беннингтона было найдено снотворное и наполовину пустой стакан с пивом.

Напомним, музыкант был найден мертвым 20 июля 2017 года. По данным полиции, тело Беннингтона было обнаружено в его собственном доме в Лос-Анджелесе. Раньше у 41-летнего музыканта были проблемы с алкоголем и наркотиками сообщает «Федеральное агентство новостей». По данным правоохранительных органов, музыкант мог намеренно свести счеты с жизнью, пишет «Русская планета». В полиции заявили, что дело о смерти Честера Беннингтона расследуется как «очевидное самоубийство»

А Супруга Беннингтона рассказала полицейским о его депрессии. Талинда опубликовала видео, снятое за 36 часов до смерти музыканта. Ролик она опубликовала в своем микроблоге в Twitter, напоминает «Национальная служба новостей».

Рита Теркина
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