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06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
09:55  06 декабря 2017 0

В подъезде екатеринбургского дома рухнул пол. ФОТО

Хрущевка выглядит как после бомбежкиФото: группа «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

В подъезде одной из хрущевок в Екатеринбурге появилась огромная дыра в полу прямо под входной дверью. Жители дома, чтобы преодолеть препятствие, ходят по хлипкой дощечке. Фотографиями обвалившегося пола горожане поделились в социальных сетях.

«Вот такая картина с утра в моем подъезде по адресу Мамина-Сибиряка. Ничего не огорожено, выходить приходится по доске», — гласит пост жителя Романа в паблике «Инцидент Екатеринбург».

Житель рассказал «КП-Екатеринбург», что в доме постоянно возникают коммунальные проблемы. Два года назад на внутренних сетях произошла авария. Из-под пола валил пар, от чего стены в подъезде заиндевели. Ремонтники устраняли неполадку две недели, «расковыряли» пол, а дыру якобы затем заделали ДСП и заткнули какой-то тряпкой. С того времени подъезд выглядит как после бомбежки.

В УК «РЭМП Железнодорожного района», отвечающей за дом, пояснили журналистам, что 5 декабря в подъезде прошла плановая замена труб. В компании пообещали в ближайшее время заделать дыру. Судя по более свежим фотографиям Романа, коммунальщики сдержали обещание. Рабочие весь пол заложили досками и листами фанеры.

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После визита рабочих заходить в дом стало безопаснее Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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