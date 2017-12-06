В подъезде екатеринбургского дома рухнул пол. ФОТО

В подъезде одной из хрущевок в Екатеринбурге появилась огромная дыра в полу прямо под входной дверью. Жители дома, чтобы преодолеть препятствие, ходят по хлипкой дощечке. Фотографиями обвалившегося пола горожане поделились в социальных сетях.
«Вот такая картина с утра в моем подъезде по адресу Мамина-Сибиряка. Ничего не огорожено, выходить приходится по доске», — гласит пост жителя Романа в паблике «Инцидент Екатеринбург».
Житель рассказал «КП-Екатеринбург», что в доме постоянно возникают коммунальные проблемы. Два года назад на внутренних сетях произошла авария. Из-под пола валил пар, от чего стены в подъезде заиндевели. Ремонтники устраняли неполадку две недели, «расковыряли» пол, а дыру якобы затем заделали ДСП и заткнули какой-то тряпкой. С того времени подъезд выглядит как после бомбежки.
В УК «РЭМП Железнодорожного района», отвечающей за дом, пояснили журналистам, что 5 декабря в подъезде прошла плановая замена труб. В компании пообещали в ближайшее время заделать дыру. Судя по более свежим фотографиям Романа, коммунальщики сдержали обещание. Рабочие весь пол заложили досками и листами фанеры.