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06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
10:54  06 декабря 2017 0

В Екатеринбурге школьника высадили из автобуса из-за 20 американских центов

Общественный транспорт Екатеринбурга, маршрутка, зима, общественный транспорт, недостроенная телевышка
Кондуктор автобуса не пожалел ребенка и отправил его пешкомФото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку из-за случая с 12-летним мальчиком, которого высадили из маршрутного автобуса 047 из-за перепутанных монет. Правоохранители проанализируют записи видеонаблюдения из автобуса, а также истребуют у транспортной компании документы по организации перевозки граждан и обучению кондукторов, рассказали «URA.RU» в пресс-службе свердловской прокуратуры.

12-летний житель Екатеринбурга 5 декабря сел в автобус на остановке «Решетникова» и ехал в сторону «Микрохирургии глаза». Он подал кондуктору деньги, но тот их не принял и попросил выйти из автобуса. Выяснилось, что одна из монет у ребенка была 20 центами США (чуть более 10 рублей). Мальчик рассказал, что получил иностранную монету в качестве сдачи утром в другом автобусе и не заметил.

«Прокуратура будет выяснять обстоятельства инцидента. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подытожили нашему агентству в свердловской прокуратуре.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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