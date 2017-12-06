Прокуратура Екатеринбурга начала проверку из-за случая с 12-летним мальчиком, которого высадили из маршрутного автобуса 047 из-за перепутанных монет. Правоохранители проанализируют записи видеонаблюдения из автобуса, а также истребуют у транспортной компании документы по организации перевозки граждан и обучению кондукторов, рассказали «URA.RU» в пресс-службе свердловской прокуратуры.
12-летний житель Екатеринбурга 5 декабря сел в автобус на остановке «Решетникова» и ехал в сторону «Микрохирургии глаза». Он подал кондуктору деньги, но тот их не принял и попросил выйти из автобуса. Выяснилось, что одна из монет у ребенка была 20 центами США (чуть более 10 рублей). Мальчик рассказал, что получил иностранную монету в качестве сдачи утром в другом автобусе и не заметил.
«Прокуратура будет выяснять обстоятельства инцидента. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подытожили нашему агентству в свердловской прокуратуре.