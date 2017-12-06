В Екатеринбурге мужчина пытался взорвать девятиэтажный дом

11:22 06 декабря 2017 0

Из-за хулигана пришлось эвакуировать жителей дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бессонную ночь вынуждены были провести жители девятиэтажного дома на улице Куйбышева в Екатеринбурге, где мужчина открыл газ и пообещал все взорвать. Инцидент произошел в квартире 38-летнего Михаила Измоденова.

«В квартире живет Михаил с женой, двумя своими детьми, пасынком и матерью-инвалидом. Это нехорошая квартира в нашем доме, так как Михаил постоянно избивает всю семью. Постоянно приезжает полиция, но что-то сделать по закону они не могут», — рассказал «URA.RU» сосед Измоденовых.

Ночью мужчина в очередной раз избил свою мать и она, защищаясь, плеснула на него кипятком, и как обычно сбежала за помощью к соседям. Вызвали полицию и Михаил, увидев стражей порядка, открыл газ и пообещал взорвать дом. Началась эвакуация жильцов, приехали газовщики, которые перекрыли подачу газа.

«Жена написала заявление, так полицейские в дежурке еще на нее и наехали. Говорят, мол, зачем пишете заявление, создаете панику? Вы видели, как он открывал газ? У вас есть справка от газовщиков об этом? А Измоденова задержали на 48 часов, но уверен, ему опять ничего не будет, отпустят, и в конце концов он нас взорвет», — продолжает сосед хулигана.

Редакция «URA.RU» обратилась за комментарием в УМВД по Екатеринбургу.«По этому факту проводится проверка, по итогам будет принято решение», — коротко ответил сотрудник пресс-группы УМВД Екатеринбурга Евгений Крюков.

Ранее «URA.RU» сообщало об обрушении в результате взрыва газа девятиэтажного дома в Ижевске, при котором погибли семь человек. Выяснилось, что дом взорвал местный житель Александр Копытов, умышленно открывший газ. На допросе он заявил, что ему приказали взорвать дом голоса.