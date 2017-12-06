{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,69
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 декабря 2017
05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Югры
14:06  06 декабря 2017 0

Внимание! В Югре — массовое заражение смертельно опасным вирусом. Все пострадавшие посещали одну больницу

Эпидемии, болезнь, противогаз, биологическая защита, маска медицинская, пробирка, эпидемия, защитная маска, вирус, защитная одежда
Следователи СУ СКР проводят проверку по факту заражения жителей гепатитом СФото: depositphotos.com © URA.RU

Минимум девять югорчан могли заразиться вирусом гепатита С в одном из медицинских учреждений ХМАО. Об этом 6 декабря «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, вирусом смертельной болезни заразились девять пациентов, которые с 2013 по 2016 год проходили процедуры очищения крови через искусственную мембрану аппарата «Искусственная почка» в больнице Урая. После диализа (очищение крови) пациенты больницы сдавали дополнительные анализы, в их крови были обнаружены признаки вируса гепатита С.

По мнению инсайдера, случай заражения смертельным вирусом в медучреждении ХМАО не единственный, аналогичный инцидент произошел в 2016 году, когда в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска вирусом гепатита С была заражена пациентка родильного отделения.

Также собеседник добавил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, которое ведут следователи СУ СКР по ХМАО-Югре.

Старший помощник руководителя СУ СКР ПО ХМАО-Югре Алина Никифорова, подтвердила «URA RU» информацию источника о возбуждении уголовного дела.

«Для установления всех обстоятельств следственным путем по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ „Халатность“. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, назначен ряд криминалистических экспертиз для установления причинно-следственной связи между действиями медицинских работников и приобретением заболевания пациентами больницы», — сообщила Алина Никифорова

Посещение губернатором ХМАО Натальи Комаровой и представителей общественных организаций нового здания городской поликлиники №4, добровольский алексей, директор департамента здравоохранения
Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, подтверждать или опровергать информацию источника не стал. «Я думаю, что только Следственный комитет сможет подтвердить или опровергнуть эту информацию. Соответствующие заключения будут даны по факту проведенных проверок»

Вирус гепатита С передается с кровью. Это может произойти при употреблении инъекционных наркотиков, небезопасном осуществлении инъекций, оказании небезопасной медицинской помощи и переливании непроверенной крови и продуктов крови. Половым путем заболевание передается крайне редко (3 — 5% случаев.

Вирус вызывает болезнь печени, с высокой долей вероятности, хроническая инфекция гепатита С может довести больного до цирроза или рака печени.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров