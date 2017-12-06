Минимум девять югорчан могли заразиться вирусом гепатита С в одном из медицинских учреждений ХМАО. Об этом 6 декабря «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника, вирусом смертельной болезни заразились девять пациентов, которые с 2013 по 2016 год проходили процедуры очищения крови через искусственную мембрану аппарата «Искусственная почка» в больнице Урая. После диализа (очищение крови) пациенты больницы сдавали дополнительные анализы, в их крови были обнаружены признаки вируса гепатита С.
По мнению инсайдера, случай заражения смертельным вирусом в медучреждении ХМАО не единственный, аналогичный инцидент произошел в 2016 году, когда в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска вирусом гепатита С была заражена пациентка родильного отделения.
Также собеседник добавил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, которое ведут следователи СУ СКР по ХМАО-Югре.
Старший помощник руководителя СУ СКР ПО ХМАО-Югре Алина Никифорова, подтвердила «URA RU» информацию источника о возбуждении уголовного дела.
«Для установления всех обстоятельств следственным путем по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ „Халатность“. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, назначен ряд криминалистических экспертиз для установления причинно-следственной связи между действиями медицинских работников и приобретением заболевания пациентами больницы», — сообщила Алина Никифорова
Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, подтверждать или опровергать информацию источника не стал. «Я думаю, что только Следственный комитет сможет подтвердить или опровергнуть эту информацию. Соответствующие заключения будут даны по факту проведенных проверок»
Вирус гепатита С передается с кровью. Это может произойти при употреблении инъекционных наркотиков, небезопасном осуществлении инъекций, оказании небезопасной медицинской помощи и переливании непроверенной крови и продуктов крови. Половым путем заболевание передается крайне редко (3 — 5% случаев.
Вирус вызывает болезнь печени, с высокой долей вероятности, хроническая инфекция гепатита С может довести больного до цирроза или рака печени.