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Главные новости Курганской области
13:36  06 декабря 2017 0

Директор строительной фирмы в Зауралье потратил зарплату рабочих на себя

Клипарт , взятка, зарплата, денежные купюры, конверт
Сотрудники предприятия полгода сидели без денегФото: Алексей Гущин © URA.RU

В Каргапольском районе Зауралья директора ООО «ДорСтройТех» Виталия Поварова осудили за невыплату зарплаты рабочим на сумму свыше миллиона рублей, рассказали «URA.RU» в прокуратуре Курганской области.

Суд установил, что 29 сотрудников фирмы сидели без денег полгода — с октября 2016 года по апрель 2017 года. При этом у руководителя «ДорСтройТеха» были в распоряжении деньги, однако он тратил их на свое усмотрение.

За время расследования Поваров погасил задолженность перед работниками в полном объеме. Суд наказал нерадивого директора штрафом в размере 45 тысяч рублей. Решение в законную силу пока не вступило, уточнили в ведомстве.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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