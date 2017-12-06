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Главные новости Курганской области
14:01  06 декабря 2017 0

В Зауралье женщина убила трехлетнего ребенка ложками и ремнем. ФОТО

Орудия преступления изъяли для экспертизыФото предоставлено управлением СК РФ по Курганской области

Задержанная по подозрению в убийстве трехлетнего ребенка в Шадринске 27-летняя женщина могла использовать в ходе преступления ложки и ремень. Эти предметы были изъяты для экспертизы, сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя зауральского управления Следственного комитета Людмила Половникова.

Убийство произошло в конце ноября. По версии следствия, когда мать ребенка была на работе, ее подруга, хозяйка квартиры, нанесла малышу множество ударов по голове руками и иными предметами. При каждом ударе, приходившемся в затылочную и теменную области, ребенок падал на пол. В результате этих издевательств малыш скончался. Решением суда женщина на время следствия помещена в СИЗО.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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