14:01 06 декабря 2017 0

Орудия преступления изъяли для экспертизы Фото предоставлено управлением СК РФ по Курганской области

Задержанная по подозрению в убийстве трехлетнего ребенка в Шадринске 27-летняя женщина могла использовать в ходе преступления ложки и ремень. Эти предметы были изъяты для экспертизы, сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя зауральского управления Следственного комитета Людмила Половникова.

Убийство произошло в конце ноября. По версии следствия, когда мать ребенка была на работе, ее подруга, хозяйка квартиры, нанесла малышу множество ударов по голове руками и иными предметами. При каждом ударе, приходившемся в затылочную и теменную области, ребенок падал на пол. В результате этих издевательств малыш скончался. Решением суда женщина на время следствия помещена в СИЗО.