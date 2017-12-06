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06 декабря 2017
05 декабря 2017
04 декабря 2017
16:31  06 декабря 2017 0

Первый заместитель главы Ноябрьска может остаться без работы

Александр Боткачик не смог оправдаться перед заместителем губернатораФото: администрация Ноябрьска

Заместитель губернатора ЯНАО Сергей Карасев поставит перед главой Ноябрьска Алексеем Романовым вопрос о несоответствии занимаемой должности его первого зама Александра Боткачика.

Так была оценена его работа по исполнению краткосрочного плана капительного ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Об этом Карасев заявил 6 декабря в Салехарде во время совещания-видеоконференции с чиновниками муниципалитетов Ямала, сообщает ИА «Север-пресс».

Заместитель губернатора, открывая совещание-видеоконференцию, отметил, что вопрос капремонта находится на контроле президента и губернатора, а невыполнение запланированных мероприятий недопустимо. Также он указал на недоработку чиновников Ноябрьска. Отчитавшийся ранее о завершении запланированного капитального ремонта в городе замглавы Ноябрьска Александр Боткачик пообещал разобраться с этим недоразумением в рабочем порядке. На это Сергей Карасев возразил ему, что разбираться уже поздно.

В администрации Ноябрьска не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, попросили направить официальный запрос.

Сергей Мороз
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© Служба новостей «URA.Ru»
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