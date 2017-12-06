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Главные новости Челябинской области
15:59  06 декабря 2017 0

Многодетные семьи Южного Урала будут получать еще по 10 тысяч рублей

Открытая лицензия от 09.09.2016. семья, многодетная семья, семейный обед, дети
Государство выделит средства малообеспеченным многодетным семьямФото: pixabay.com

На Южном Урале малообеспеченным многодетным семьям будет ежемесячно выплачиваться дополнительное пособие. Размер выплат составит 10 221 рубль, они будут назначаться на детей до трех лет, рожденных после 31 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте главы Челябинской области.

«Поддержка многодетных семей и тех, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями, — это наш приоритет. Мы должны сделать для них все, что можем в сегодняшних условиях», — пояснил губернатор Борис Дубровский. По предварительным данным министерства социальных отношений, новой поддержкой государства смогут воспользоваться более четырех тысяч детей. Для этого выделят 315,2 млн рублей из регионального бюджета и 184,3 млн рублей из федерального.

Законопроект разработали в соответствии с Указом президента России о мерах по реализации демографической политики в стране и по решению губернатора области с 1 января 2018 года. В ближайшее время он будет передан на утверждение депутатов Заксобрания. Планируется утвердить его до конца года.

В настоящее время в Челябинской области многодетные семьи имеют право на получение ряда мер социальной поддержки. Например, ранее сообщалось о материальной помощи для подготовки к новому учебному году для 39 тыс. детей из малоимущих семей и несовершеннолетних инвалидов. На сайте главы области отмечают, что меры социальной поддержки носят заявительный характер и для оформления семье необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации.

Ксения Томашова
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