Суд потребовал выгнать двух депутатов из свердловской думы

17:19 06 декабря 2017 0

Депутаты намерены обжаловать судебное решение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Среднеуральска выиграла суд по делу отставки двух депутатов местной думы, допустивших ошибки в декларационных отчетах за 2016 год. Теперь представительный орган обязан лишить мандатов Наталью Коробицыну и Арсена Абажяна, либо ему грозит роспуск. По информации «URA.RU», депутаты гордумы готовы ко второму варианту.

Как ранее сообщало «URA.RU», летом прокуратура Среднеуральска установила, что двое депутатов предоставили недостоверные справки о доходах, расходах и имуществе. В декларации Натальи Коробицыной за 2015 год значился гаражный бокс, который куда-то исчез из справки за 2016 год. Аналогичные претензии и к Арсену Абаджяну, у которого из декларации пропали трехкомнатная и двухкомнатная квартиры.

Прокуратура потребовала лишить их полномочий, несмотря на то, что депутаты сдали уточненные справки. Но на заседании думы прошение прокуратуры отклонили. Тогда надзорный орган направил иск в суд, который попросил думу обосновать прежнее решение о сохранении полномочий Коробицыной и Абаджян. Но вместо этого председатель думы Андрей Касьяненко неожиданно для депутатов направил заявление, в котором от имени думы признал иск прокуратуры обоснованным. В итоге суд обязал гордуму лишить депутатов мандатов.

По словам Коробицыной и Абаджян, они намерены подавать апелляцию на решение суда в вышестоящую инстанцию. Кроме того, инициативная группа депутатов гордумы намерена через суд обжаловать действия спикера Андрея Касьяненко. «То, что он сделал самовольно, игнорируя обсуждение на думе, — это незаконно. Депутаты будут обжаловать его действия», — сообщил «URA.RU» руководитель фракции «Единой России в среднеуральской гордуме Василий Борисенков.

По словам источников «URA.RU» в гордуме, Касьяненко является человеком мэра города Владислава Козлова, у которого с Коробицыной и Абаджяна серьезные разногласия. Поэтому попытки лишить их полномочий исключительно политические. В связи с конфликтом есть вероятность, что дума в очередной раз откажется увольнять Наталью Коробицыну и Арсена Абаджяна. «Депутаты все равно могут проголосовать против отставки. Конечно, это будет повод для роспуска думы. Но так мы сохраним свое лицо», — пояснил агентству ранее Василий Борисенков.