«Восстановил разрушенную Россию». Кадыров назвал главное достижение президентства Путина

19:36 06 декабря 2017 0

Глава Чечни поддержит президента Фото: ramzan-kadyrov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал поддержать выдвижение Владимира Путина на выборах президента РФ и высказался о его достижениях.

«Конечно же мы поддержим нашего президента. Я неоднократно заявлял, что если мы хотим великую державу, то президентом должен быть именно Владимир Владимирович. Ему досталась разрушенная Россия, и он сумел ее восстановить, объединить», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Поводом для заявления главы Чечни стало выступление президента на церемонии вручения премий «Доброволец России — 2017». На вопрос о своем выдвижении Владимир Путин обратился к залу, поддержат ли присутствующие его участие в выборах. Кроме того, он пообещал ответить о своем участии в кампании «в ближайшее время».

Как отметил глава Чечни, по его мнению, только Владимир Путин сможет управлять Россией. «Я не знаю другого человека, который несмотря на все нападки и провокации Запада, в нынешнее время сможет настолько грамотно руководить страной», — подчеркнул Рамзан Кадыров.