{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,71
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 декабря 2017
19:36  06 декабря 2017 0

«Восстановил разрушенную Россию». Кадыров назвал главное достижение президентства Путина

Открытая лицензия на 28.07.2015. Рамзан Кадыров., кадыров рамзан
Глава Чечни поддержит президентаФото: ramzan-kadyrov.ru
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал поддержать выдвижение Владимира Путина на выборах президента РФ и высказался о его достижениях.

«Конечно же мы поддержим нашего президента. Я неоднократно заявлял, что если мы хотим великую державу, то президентом должен быть именно Владимир Владимирович. Ему досталась разрушенная Россия, и он сумел ее восстановить, объединить», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Поводом для заявления главы Чечни стало выступление президента на церемонии вручения премий «Доброволец России — 2017». На вопрос о своем выдвижении Владимир Путин обратился к залу, поддержат ли присутствующие его участие в выборах. Кроме того, он пообещал ответить о своем участии в кампании «в ближайшее время».

Как отметил глава Чечни, по его мнению, только Владимир Путин сможет управлять Россией. «Я не знаю другого человека, который несмотря на все нападки и провокации Запада, в нынешнее время сможет настолько грамотно руководить страной», — подчеркнул Рамзан Кадыров.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров