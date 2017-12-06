{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Весь день свердловские чиновники и бизнесмены пересылают друг другу этот мем про Игры-2018
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,71
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:19  06 декабря 2017 0

Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, путин владимир
Российский президент рассказал, когда он планирует принять решение о своем выдвиженииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Глава государства впервые официально озвучил свою позицию о предстоящих выборах президента РФ. По словам Владимира Путина, решение о выдвижении своей кандидатуры он примет в «ближайшее время».

Президент обратился к участникам мероприятия и спросил, готовы ли они поддержать его кандидатуру на грядущих выборах, на что те хором ответили «да». «Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято. И принимая его, я, конечно, буду иметь в виду и наш сегодняшний разговор, и вашу реакцию», — заявил Путин, выступая на церемонии вручения премии «Доброволец России», сообщает телеканал 360.

На церемонии президент также выступил с предложением объявить 2018-й Годом волонтера и добровольца. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обещал журналистам, что заявление Путина о его выдвижении на выборы может прозвучать «в любое время». В том числе он не исключал, что это может произойти сегодня, как предполагали источники «URA.RU».

Выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года. В ближайший месяц в стране должен начаться официальный старт избирательной кампании.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров