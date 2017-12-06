Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах

18:19 06 декабря 2017 0

Российский президент рассказал, когда он планирует принять решение о своем выдвижении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава государства впервые официально озвучил свою позицию о предстоящих выборах президента РФ. По словам Владимира Путина, решение о выдвижении своей кандидатуры он примет в «ближайшее время».

Президент обратился к участникам мероприятия и спросил, готовы ли они поддержать его кандидатуру на грядущих выборах, на что те хором ответили «да». «Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято. И принимая его, я, конечно, буду иметь в виду и наш сегодняшний разговор, и вашу реакцию», — заявил Путин, выступая на церемонии вручения премии «Доброволец России», сообщает телеканал 360.

На церемонии президент также выступил с предложением объявить 2018-й Годом волонтера и добровольца. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обещал журналистам, что заявление Путина о его выдвижении на выборы может прозвучать «в любое время». В том числе он не исключал, что это может произойти сегодня, как предполагали источники «URA.RU».

Выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года. В ближайший месяц в стране должен начаться официальный старт избирательной кампании.