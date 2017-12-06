{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,71
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
19:47  06 декабря 2017 0

Собчак приедет на открытие штаба в Екатеринбурге

Встреча Ксении Собчак со своими избирателями и волонтерами своего штаба. Москва, собчак ксения
Телеведущая будет в городе 16 декабряФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
все новости сюжета

Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена участвовать в выборах президента России, приедет на открытие своего штаба в центре Екатеринбурга. Информация об этом размещена на официальном сайте «кандидата против всех».

Мероприятие состоится 16 декабря. Пока неизвестно, где пройдет встреча и какие конкретно вопросы будут там обсуждаться. «Сейчас все подробности проведения уточняются, они станут известны в начале следующей недели», — сообщил корреспонденту «URA.RU» руководитель штаба Ксении Собчак в уральской столице Евгений Рон.

Организатор праздников и предприниматель, 25-летний екатеринбуржец Евгений Рон занял пост главы штаба в ноябре. Своей главной задачей он считает формирование сильной команды сторонников Собчак и сбор нужного количества подписей в Екатеринбурге.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров