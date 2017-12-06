Собчак приедет на открытие штаба в Екатеринбурге

19:47 06 декабря 2017 0

Телеведущая будет в городе 16 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена участвовать в выборах президента России, приедет на открытие своего штаба в центре Екатеринбурга. Информация об этом размещена на официальном сайте «кандидата против всех».

Мероприятие состоится 16 декабря. Пока неизвестно, где пройдет встреча и какие конкретно вопросы будут там обсуждаться. «Сейчас все подробности проведения уточняются, они станут известны в начале следующей недели», — сообщил корреспонденту «URA.RU» руководитель штаба Ксении Собчак в уральской столице Евгений Рон.

Организатор праздников и предприниматель, 25-летний екатеринбуржец Евгений Рон занял пост главы штаба в ноябре. Своей главной задачей он считает формирование сильной команды сторонников Собчак и сбор нужного количества подписей в Екатеринбурге.