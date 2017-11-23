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23 ноября 2017
14:09  23 ноября 2017 0

Собчак «променяла» Панову на 25-летнего предпринимателя

Рон ставит перед собой главной задачей собрать подписи для СобчакФото: пресс-служба штаба Ксении Собчак
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Ксения Собчак идет в президенты
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Главой предвыборного штаба Ксении Собчак в Екатеринбурге стал 25-летний основатель ивент-бюро Red Евгений Рон. Сообщение об этом появилось на официальном предвыборном сайте телеведущей.

Евгений Рон родился в 1992 году и получил степень бакалавра политологии в УрФУ. В 2010 году возглавлял делегацию от Свердловской области на Селигер по направлению «лидерство», с 2013 года активно занимается предпринимательской деятельностью.

«Мне 25 лет, и возглавить штаб было вызовом прежде всего самому себе. И главной задачей для меня будет сформировать сильную команду сторонников Ксении Собчак, чтобы собрать нужное количество подписей в Екатеринбурге», — сообщает екатеринбуржец на предвыборном сайте Собчак.

Ранее «URA.RU» сообщало со ссылкой на источник, что штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит журналистка и пиарщица Аксана Панова.

Ксения Собчак в октябре рассказала о намерениях участвовать в выборах президента РФ-2018. «URA.RU» писало, что команда теледивы в ближайшие месяцы собирается открыть 50 представительств по сбору подписей, семь штабов в центральных для кампании регионах и объединить волонтеров, пришедших на сайт, с региональной сеткой активистов.

Виктор Дорофеев
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