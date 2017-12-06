«Единая Россия» поддержит кандидатуру Путина на президентских выборах

20:21 06 декабря 2017 0

Это решение поддержит абсолютное большинство граждан, считают в ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Партия «Единая Россия» поддержит кандидатуру нынешнего главы государства Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут в марте 2018 года. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции в Госдуме Андрей Исаев.

«Я рад этому решению. Безусловно, партия „Единая Россия“, которая была основана президентом Путиным, поддержит его кандидатуру. Думаю, что это решение поддержит абсолютное большинство граждан нашей страны, которые видят в нем национального лидера», — цитирует Исаева РИА «Новости». Он добавил, что Путин предложит программу развития страны на ближайшие шесть лет.

Ранее глава государства заявил о намерении баллотироваться на пост президента в выборах в марте 2018 года. Он сделал объявление в ходе встречи с работниками автозавода ГАЗ, отметив, что лучшего места и лучшего повода для сообщения такой новости нет.