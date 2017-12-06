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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
20:21  06 декабря 2017 0

«Единая Россия» поддержит кандидатуру Путина на президентских выборах

Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, путин владимир
Это решение поддержит абсолютное большинство граждан, считают в ЕРФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Партия «Единая Россия» поддержит кандидатуру нынешнего главы государства Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут в марте 2018 года. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции в Госдуме Андрей Исаев.

«Я рад этому решению. Безусловно, партия „Единая Россия“, которая была основана президентом Путиным, поддержит его кандидатуру. Думаю, что это решение поддержит абсолютное большинство граждан нашей страны, которые видят в нем национального лидера», — цитирует Исаева РИА «Новости». Он добавил, что Путин предложит программу развития страны на ближайшие шесть лет.

Ранее глава государства заявил о намерении баллотироваться на пост президента в выборах в марте 2018 года. Он сделал объявление в ходе встречи с работниками автозавода ГАЗ, отметив, что лучшего места и лучшего повода для сообщения такой новости нет.

Ксения Томашова
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