19:40 06 декабря 2017 0

Глава государства озвучил свое решение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году. Как и предсказывало «URA.RU», это произошло в среду, 6 декабря, в Нижнем Новгороде.

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал российский лидер в ходе встречи с работниками автозавода ГАЗ, передает РИА «Новости». Рабочие предприятия заявили, что поддерживают президента, и стали скандировать: «ГАЗ за Вас». Глава государства отметил, что нет лучшего места и лучшего повода, чтобы объявить о своем намерении выдвигаться на новый срок.

В последние месяцы Владимиру Путину неоднократно задавали вопрос о возможности его участия в выборах в качестве кандидата, но президент всегда отмечал, что объявит о своем решении только в подходящий момент. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 6 декабря, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что это может произойти в любое время.

Для Путина предвыборная кампания 2018 года будет четвертой по счету. В случае победы он займет пост президента на шесть лет и будет возглавлять страну с 2018 по 2024 год.