Поклонская обрадовалась решению Путина: «Вернул крымчанам Родину»

20:35 06 декабря 2017 0

Депутат Госдумы прокомментировала выборы президента РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наталья Поклонская прокомментировала заявление Владимира Путина об участии в выборах. По ее словам, прежде всего она обрадовалась.

«Я — ЗА Владимира Владимировича Путина. Хочу сказать, что сейчас доверие есть только нашему Президенту, который вернул нам крымчанам Родину, восстанавливает Россию и любит свой народ», — написала Наталья Поклонская в Twitter.

Отметим, Владимир Путин 6 декабря подтвердил, что примет участие в выборах президента РФ в 2018 году. Сделал он это во время встречи с работниками автозавода ГАЗ.

Ранее по поводу выдвижения Владимира Путина на выборы высказался также Рамзан Кадыров. По мнению главы Чечни, другого возможного лидера для страны сегодня нет.