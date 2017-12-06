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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
20:35  06 декабря 2017 0

Поклонская обрадовалась решению Путина: «Вернул крымчанам Родину»

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Депутат Госдумы прокомментировала выборы президента РФФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Наталья Поклонская прокомментировала заявление Владимира Путина об участии в выборах. По ее словам, прежде всего она обрадовалась.

«Я — ЗА Владимира Владимировича Путина. Хочу сказать, что сейчас доверие есть только нашему Президенту, который вернул нам крымчанам Родину, восстанавливает Россию и любит свой народ», — написала Наталья Поклонская в Twitter.

Отметим, Владимир Путин 6 декабря подтвердил, что примет участие в выборах президента РФ в 2018 году. Сделал он это во время встречи с работниками автозавода ГАЗ.

Ранее по поводу выдвижения Владимира Путина на выборы высказался также Рамзан Кадыров. По мнению главы Чечни, другого возможного лидера для страны сегодня нет.

Игорь Чукреев
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