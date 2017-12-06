22:11 06 декабря 2017 0

Путин сообщил о завершении одного этапа в Сирии и переходе к другому Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ полностью разгромлена на территории Сирии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в Нижнем Новгороде.

«Два часа назад министр обороны доложил, что операции на восточном и на западном берегу Евфрата завершены полным разгромом террористов», — цитирует президента «Российская газета». При этом он добавил, что отдельные очаги сопротивления еще могут иметь место, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. «Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов», — подчеркнул Путин.

По его словам, далее в первую очередь нужно создать и провести Конгресс народов Сирии, а затем — подготовить новую конституцию и перейти к выборам главы государства и парламента. Владимир Путин отметил, что это большая и длительная работа, и начать ее следует с укрепления того состояния, которое сейчас сложилось. «Надо укрепить зоны деэскалации, добиться того, чтобы кровопролитие окончательно прекратилось на сирийской территории, и перейти к процессу мирного политического урегулирования», — констатировал он.

Ранее президент РФ заявил об освобождении почти всей Сирии от террористов, включая места исторического проживания христиан. При этом Россия высказала готовность помочь в восстановлении святынь ислама и иудеев, которые пострадали во время боевых действий.