Собчак отреагировала на выдвижение Путина

21:22 06 декабря 2017 0

Собчак назвала Путина победителем выборов 2018 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена участвовать в выборах президента России, прокомментировала решение главы государства Владимира Путина об участии в выборах в марте 2018 года.

«Я не вижу здесь, честно говоря, никакого события, мы все об этом знаем, как мы знаем о том, что Путин, скорее, выиграет эти выборы, как всегда», — приводит слова Собчак RT. Она добавила, что все равно будет участвовать в президентской гонке, чтобы выразить точку зрения тех людей, которые хотят перемен.

Ранее решение Владимира Путина поддержала «Единая Россия». Первый зампредседателя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев считает, что нынешнего президента поддержит абсолютное большинство российских граждан, которые видят в нем национального лидера. Также такому решению обрадовалась депутат Наталья Поклонская. Путин «вернул нам крымчанам Родину», подчеркнула она.