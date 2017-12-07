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Главные новости Югры
08:39  07 декабря 2017 0

Деньги «Платона» пойдут на постройку стратегического моста в Югре. Цена вопроса 43 млрд рублей

Дальнобойщики в «Платоне». Екатеринбург, платон
Финансирование может поступить за счет средств системы «Платон»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Строительство моста через Обь в Сургутском районе может получить софинансирование за счет средств системы «Платон». Об этом 6 декабря «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Заместитель руководителя федерального дорожного агентства «Росавтодор» Дмитрий Прончатов и заместитель генерального директора Фонда развития Югры Роман Генкель, который курирует строительство крупного моста в ХМАО, обсудили возможность включения проекта в реестр, претендующих на финансирование.

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«По итогам встречи принято решение сформировать рабочую группу из экспертов финансово-экономического управления, управления правового обеспечения и проектов государственно-частного партнерства „Росавтодора“, окружного департамента дорожного хозяйства, управления автомобильных дорог Югры, Фонда развития Югры, которая займется предварительной проработкой документации в составе заявки проекта мостового перехода, направленной в „Росавтодор“», — говорится в сообщении департамента.

Как ранее сообщало «URA.RU», примерная стоимость проектирования и строительства четырёхголосного мостового перехода оценивается в 42,9 млрд рублей.

Госсистема «Платон» заработала в России два года назад. За это время она собрала на ремонт двух тысяч километров дорог и 30 мостов более 37 млрд рублей. Компания-разработчик и оператор «Платона» «РТ-Инвест Транспортные системы» управляется сыном миллиардера Аркадия Ротенберга Игорем. По некоторым данным, именно структуры Ротенбергов займутся и возведением моста в ХМАО — стоимость этого проекта оценивается более чем в 30 млрд рублей.

Игорь Волосин
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