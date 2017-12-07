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07 декабря 2017
06 декабря 2017
07:53  07 декабря 2017 1

«Первый канал» закрывает скандальное шоу с Бузовой

«Бабий бунт» с ведущей Ольгой Бузовой недолго просуществовалФОТО: скрин с видео программы «Бабий бунт»

Первый канал намерен отказаться от скандального шоу «Бабий бунт». Передача уже не вышла в эфир. Об этом пишут StarHit со ссылкой на свои источники.

Как сообщает издание, программу, которую ведут Ольга Бузова, Татьяна Васильева, Юлия Барановская, Софико Шеварнадзе, Татьяна Васильева и Елена Абитаева, и вовсе собираются закрыть. Это решение устроило бы большинство зрителей «Первого канала», требующих убрать с экранов Ольгу Бузову или вовсе закрыть проект.

На страницах «Первого канала» в соцсетях никакой информации о закрытии «Бабьего бунта» нет. Накануне, 6 декабря, шоу с участие звезды «Дома-2» не вышла в эфир. Ее заменили на спецвыпуск программы «Время покажет». Во вторник, 5 декабря, когда стало известно о решении МОК отстранить Россию от участия в Олимпиаде, также вышел специальный выпуск «Время покажет», отмечают «Дни.ру».

Бузова стала одной из ведущих ток-шоу «Бабий бунт» 27 ноября. Проект задумывался как женский аналог программы «Прожекторперисхилтон», добавляет «Русская планета».

Бузова ранее дважды устроила скандал в эфире «Бабьего бунта», напоминает «Утро.ру». Так, например, когда ей не понравилось, что ее перебивают соведущие, она заявила, что все происходящее ей «не интересно», встала и вышла из студии.

Рита Теркина
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