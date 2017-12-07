{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,71
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 декабря 2017
06 декабря 2017
07:29  07 декабря 2017 2

Мутко прокомментировал решение МОК словами «не время думать о себе»

Дни Свердловской области в Совете Федерации. Москва, мутко виталий
Виталий Мутко пообещал защищать интересы российских спортсменовФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК), запретившего ему пожизненно бывать на Олимпийских играх. По словам чиновника, он не думает сейчас о собственной дисквалификации, ему важно защитить интересы российских спортсменов.

«Не хочу оценивать решение МОК в отношении лично меня. Не время сейчас думать о себе. В первую очередь нужно защитить спортсменов», — приводит слова Мутко «Федеральное агентство новостей».

Мутко заявил, что поддержит всех отечественных атлетов, которые решат выступить под нейтральным флагом. По его словам, участие на Олимпийских играх — это право спортсмена, которое нужно уважать и поддерживать.

Вице-премьер добавил, что главное сейчас поддержать российских спортсменов как в защите «честного имени», так и в участии в Олимпиаде. По его словам, работа в этом направлении продолжится и, в частности, речь идет о гражданских и арбитражных судах, в которые планируется обращение за помощью, уточняет информагентство Nation News.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх в которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. При этом «чистым» спортсменам разрешили участвовать под нейтральным флагом. Кроме того, российским спортивным чиновникам было отказано в аккредитации, а вице-премьер Виталий Мутко отстранен от Игр пожизненно, напоминает «Национальная служба новостей». Членство главы российского олимпийского комитета Александра Жукова в МОК приостановлено. При этом Олимпийский комитет России будет обязан возместить расходы МОК в размере 15 млн долларов на расследования и выступить спонсором «Независимого комитета проверок».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров