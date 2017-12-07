07:29 07 декабря 2017 2

Виталий Мутко пообещал защищать интересы российских спортсменов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК), запретившего ему пожизненно бывать на Олимпийских играх. По словам чиновника, он не думает сейчас о собственной дисквалификации, ему важно защитить интересы российских спортсменов.

«Не хочу оценивать решение МОК в отношении лично меня. Не время сейчас думать о себе. В первую очередь нужно защитить спортсменов», — приводит слова Мутко «Федеральное агентство новостей».

Мутко заявил, что поддержит всех отечественных атлетов, которые решат выступить под нейтральным флагом. По его словам, участие на Олимпийских играх — это право спортсмена, которое нужно уважать и поддерживать.

Вице-премьер добавил, что главное сейчас поддержать российских спортсменов как в защите «честного имени», так и в участии в Олимпиаде. По его словам, работа в этом направлении продолжится и, в частности, речь идет о гражданских и арбитражных судах, в которые планируется обращение за помощью, уточняет информагентство Nation News.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх в которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. При этом «чистым» спортсменам разрешили участвовать под нейтральным флагом. Кроме того, российским спортивным чиновникам было отказано в аккредитации, а вице-премьер Виталий Мутко отстранен от Игр пожизненно, напоминает «Национальная служба новостей». Членство главы российского олимпийского комитета Александра Жукова в МОК приостановлено. При этом Олимпийский комитет России будет обязан возместить расходы МОК в размере 15 млн долларов на расследования и выступить спонсором «Независимого комитета проверок».