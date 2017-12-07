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07 декабря 2017
10:29  07 декабря 2017 2

СМИ и переводчики ошиблись с датой конца света по календарю майя

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Пять лет назад переводчики ошиблись с датойФото: depositphotos.com © URA.RU

Предсказанный майя конец света, который должен был наступить в декабре 2012 года, был неправильно истолкован. Переводчики ошиблись с датой ровно на пять лет.

Согласно «уточненным данным», конец света ждет жителей Земли ровно через две недели, 21 декабря 2017 года, сообщает «Федеральное агентство новостей». Переводчики и ученые также проводят параллели между тем, что произошло пять лет назад, и тем, что случилось в уходящем году. Отмечаются катаклизмы, обрушившиеся на разные точки нашей планеты — тайфуны, землетрясения и наводнения, пишет Nation News. Уточняется также, что предвестником апокалипсиса в 2017 году станет смертельная звезда Нибиру.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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