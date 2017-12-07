Зауралец хотел идеальные мускулы, а получил срок

12:04 07 декабря 2017 0

Парень предпочел судимость физическим нагрузкам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кетовском районе Зауралья вынесли приговор 24-летнему жителю села Менщиково Али Лебедеву. Его признали виновным в незаконном перевозе через государственную границу сильнодействующих веществ.

Как рассказали «URA.RU» в региональной прокуратуре, в мае Лебедев заказал через интернет и организовал доставку в Курганскую область анаболических стероидов Danabol — methandienone, Decaver Nandrolone Decanoate, Testosterona prorionate из Белоруссии. Они содержали в составе сильнодействующие вещества, оборот которых ограничен в РФ. По словам зауральца, стероиды предназначались для личного употребления.

На молодого человека завели уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Решением суда Лебедеву назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.