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Главные новости Пермского края
11:53  07 декабря 2017 0

В Перми задержали нападавшего на детей душителя

Приговор Юрию Касьяненко. Курган, подследственный, наручники, заключенный, полиция
Пермяка подозревают в покушении на жизнь ребенкаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полиция задержала пермяка, которого подозревают в нападении на ребенка в микрорайоне Гайва. В отношении него возбуждено дело по статье «покушение на убийство». Скорее всего, он нападал на детей не один раз.

Пока в краевом СУ СКР расследуют только один эпизод — нападение на девятилетнего мальчика 4 декабря, которое произошло в подъезде дома. Ребенок возвращался домой с тренировки, когда на него кинулся неизвестный и начал душить. Школьника спасли вовремя появившиеся соседи — преступник испугался и сбежал. Похожая история произошла в том же микрорайоне утром 22 ноября возле школы № 24 и сада № 400. На первоклассника сзади напал мужчина. Мальчик укусил его за руку и убежал. В обоих случаях дети описывают нападавшего как мужчину в черных штанах и красной куртке. Есть основания полагать, что это один и тот же человек. Пока по ситуации, произошедшей возле школы, проводится проверка — дело еще не возбуждено.

Между тем, как стало известно «URA.RU», 6 декабря полиция задержала подозреваемого. «Им оказался 37-летний, ранее судимый, неработающий местный житель. «Сейчас следователи устанавливают мотивы его нападения на ребенка», — сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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