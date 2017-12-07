11:53 07 декабря 2017 0

Пермяка подозревают в покушении на жизнь ребенка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полиция задержала пермяка, которого подозревают в нападении на ребенка в микрорайоне Гайва. В отношении него возбуждено дело по статье «покушение на убийство». Скорее всего, он нападал на детей не один раз.

Пока в краевом СУ СКР расследуют только один эпизод — нападение на девятилетнего мальчика 4 декабря, которое произошло в подъезде дома. Ребенок возвращался домой с тренировки, когда на него кинулся неизвестный и начал душить. Школьника спасли вовремя появившиеся соседи — преступник испугался и сбежал. Похожая история произошла в том же микрорайоне утром 22 ноября возле школы № 24 и сада № 400. На первоклассника сзади напал мужчина. Мальчик укусил его за руку и убежал. В обоих случаях дети описывают нападавшего как мужчину в черных штанах и красной куртке. Есть основания полагать, что это один и тот же человек. Пока по ситуации, произошедшей возле школы, проводится проверка — дело еще не возбуждено.

Между тем, как стало известно «URA.RU», 6 декабря полиция задержала подозреваемого. «Им оказался 37-летний, ранее судимый, неработающий местный житель. «Сейчас следователи устанавливают мотивы его нападения на ребенка», — сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.