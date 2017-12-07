В ФАС признали рекламу сервиса незаконной
В Иркутске сервис хранения вещей «Коробка» установил рекламный баннер с изображением сосущей леденец девушки в рясе и надписью «Я храню свою девственность у этих ребят». Федеральная антимонопольная служба признала использованный образ оскорбительным.
Предприниматели установили баннер с изображением монахини с чупа-чупсом у входа в торговый центр «Сезон», чтобы привлечь клиентов, пишет Life.ru. Но вместо наплыва посетителей в адрес «хранителей» посыпалась критика.
Бизнесмены убрали рекламу и извинились перед горожанами. Правда, изображением к тому моменту уже заинтересовалось УФАС. «Члены экспертного совета проголосовали за наличие в рекламе оскорбительных образов», — говорится в постановлении службы.