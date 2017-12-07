{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,71
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 декабря 2017
13:02  07 декабря 2017 0

УФАС оскорбила реклама с монашкой, сосущей леденец

Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
В ФАС признали рекламу сервиса незаконнойФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Иркутске сервис хранения вещей «Коробка» установил рекламный баннер с изображением сосущей леденец девушки в рясе и надписью «Я храню свою девственность у этих ребят». Федеральная антимонопольная служба признала использованный образ оскорбительным.

Предприниматели установили баннер с изображением монахини с чупа-чупсом у входа в торговый центр «Сезон», чтобы привлечь клиентов, пишет Life.ru. Но вместо наплыва посетителей в адрес «хранителей» посыпалась критика.

Бизнесмены убрали рекламу и извинились перед горожанами. Правда, изображением к тому моменту уже заинтересовалось УФАС. «Члены экспертного совета проголосовали за наличие в рекламе оскорбительных образов», — говорится в постановлении службы.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров