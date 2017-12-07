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Главные новости Челябинской области
13:21  07 декабря 2017 0

Челябинский инспектор ГИБДД блокировал работу станции скорой помощи

Пресс-тур на территорию медгородка, открытие новой поликлиники, вручение автомобилей скорой медицинской помощи. Челябинск, скорая помощь
В ГИБДД забыли, что медики скорой порой работают в условиях «крайней необходимости»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области полиция выясняет обстоятельства инцидента на станции скорой помощи в Коркино с участием сотрудника ГИБДД. Работа станции вечером 5 декабря была заблокирована автоинспектором, и врачи не могли выехать к больному, рассказали «URA.RU» в Коркино.

Все началось с выезда к десятимесячному младенцу. «Температура выше 39 градусов, жидкий стул. Вызов поступил в 16-23. В течение двадцати минут надо добраться на ребенка. Машина подъехала к подъезду дома, фельдшер звонит по домофону» — рассказывает «URA.RU» источник. Он пояснил, что машина обычно дожидается, когда медик зайдет в подъезд, а только потом водитель может отъехать. Но домофон не работал и медик вернулась к машине. Вызвала по рации диспетчера, чтобы тот позвонил в квартиру и те бы открыли дверь в подъезд.

В этот момент к подъезду подъехал автомобиль, за рулем которого был мужчина в гражданской одежде. Он стал сигналить, а потом потребовал: «Уберите машину, уроды!».

Водитель ответил: «Видишь, фельдшер разговаривает по рации? Сейчас войдет в дом, уберу». Когда медик зашла в подъезд, машина скорой помощи отъехала в сторону. Тем временем мужчина выкинул мусор, а потом подошел к водителю. Заявил, что он сотрудник ГИБДД, представился и пообещал, что выпишет штраф на 5 тыс. рублей.

Вскоре фельдшер вышла из дома, к счастью с ребенком не было ничего серьезного, и медики вернулись на подстанцию. Оттуда позвонили в ГИБДД и сообщили о сотруднике, нагрубившем медикам. В полиции сначала отрицали, что такой сотрудник может у них работать, но врачи назвали фамилию автоинспектора. Им ответили, что разберутся. В 20 часов к станции скорой помощи подъехала машина ГИБДД, в котором сидел тот самый мужчина, но уже в полицейской форме. Он стал требовать, чтобы появился водитель, с которым он ругался несколько часов назад, чтобы составить протокол о нарушении правил дорожного водителя. Но врачи должны были ехать на срочный вызов к больному. Автомобиль ГИБДД заблокировал выезд и 20 минут не выпускал скорую.

«Тут уже все станция стала требовать от ГИБДД, чтобы выпустили врачей! — рассказывает источник. — Мол, надо к больному ехать, а машина одна! Машину выпустили, но поехали следом, по адресу. И пока фельдшер была у больного, посадили водителя в автомобиль ГИБДД, где ему выписали штраф. Фельдшер еще 20 минут ждала, пока водителя отпустят».

Это инцидент подтвердил «URA.RU» главврач станции скорой помощи в Коркино Станислав Герасимов. «Мы подали заявление в полицию, пусть разбираются, — пояснил нашему агентству главврач. — Мы будем опротестовывать протокол ГИБДД. Есть статья 2.7 в Кодексе об административной ответственности РФ о „крайней необходимости“. Там как раз говорится о работе медиков в таких условиях».

По словам Герасимова, ГИБДД ссылается на то, что у машины, стоявшей у подъезда не были включены спецсигналы. «Зачем сирену включать, если мы уже подъехали? Зачем народ пугать и нарушать спокойствие жителей?» — недоумевает главврач.

«Если такой инцидент был, мы будем проводить служебную проверку», — сообщили «URA.RU» в пресс-центре ГУ МВД по региону. В распоряжении «URA.RU» имеются данные на автоинспектора, копии докладных и служебных записок.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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