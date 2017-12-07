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07 декабря 2017
15:06  07 декабря 2017 1

Прокурор назвал жизненный путь Улюкаева «страшным»

Алексей Улюкаев в суде. Москва, улюкаев алексей
Улюкаева просят посадить на десять летФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Прокурор Павел Филипчук во время суда над экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым оценил жизненный путь бывшего чиновника. В ходе заседания правоохранитель заявил, что становится «действительно страшно», когда человек с безупречной репутацией встает на путь «банального взяточничества».

На заседании Замоскворецкого суда Филипчук также назвал комичной и несостоятельной представленную защитой Улюкаева версию произошедшего, сообщает телеканал 360. Прокурор убежден, что экс-министр сам потребовал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина, а не ответил на его предложение.

Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки в 2 млн долларов. Экс-чиновник якобы вымогал деньги за положительное заключение Минэкономразвития по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». Представители обвинения попросили суд приговорить Алексея Улюкаева к десяти годам строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей, напоминает «Экономика сегодня». Сам бывший министр свою вину отрицает и утверждает, что стал жертвой провокации.

Виктор Дорофеев
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