Прокурор назвал жизненный путь Улюкаева «страшным»

15:06 07 декабря 2017 1

Улюкаева просят посадить на десять лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокурор Павел Филипчук во время суда над экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым оценил жизненный путь бывшего чиновника. В ходе заседания правоохранитель заявил, что становится «действительно страшно», когда человек с безупречной репутацией встает на путь «банального взяточничества».

На заседании Замоскворецкого суда Филипчук также назвал комичной и несостоятельной представленную защитой Улюкаева версию произошедшего, сообщает телеканал 360. Прокурор убежден, что экс-министр сам потребовал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина, а не ответил на его предложение.

Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки в 2 млн долларов. Экс-чиновник якобы вымогал деньги за положительное заключение Минэкономразвития по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». Представители обвинения попросили суд приговорить Алексея Улюкаева к десяти годам строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей, напоминает «Экономика сегодня». Сам бывший министр свою вину отрицает и утверждает, что стал жертвой провокации.