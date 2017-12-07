Экс-министра обороны Украины заподозрили в призывах к терроризму

15:04 07 декабря 2017 0

Гриценко призывал взрывать машины в России Фото: depositphotos.com © URA.RU

Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело в отношении экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Его подозревают в призывах к терроризму.

Поводом для этого стало выступление Гриценко в эфире телеканала «112 Украина», пишет РАПСИ. Перед камерами политик посоветовал зрителям взрывать машины в Москве и Таганроге.

Следователи провели лингвистическую экспертизу видеозаписи. Теперь Гриценко инкриминируют преступление по уголовной статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».