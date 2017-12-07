{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 декабря 2017
06 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
15:22  07 декабря 2017 0

В Челябинске разгромили штаб Навального. ФОТО

Несанкционированный митинг против коррупции собрал около трех тысяч человек. Челябинск, митинг, нодовец, ворончихин сергей
Ворончихин (в центре) известен своими провокационными акциямиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Активист «Национально-освободительного движения» Сергей Ворончихин устроил дебош в челябинском штабе блогера Алексея Навального. Мужчина называл всех предателями и крушил мебель, сообщил на своей странице в Facebook руководитель штаба Алексей Табалов.

«Сегодня с утра небезызвестный активист НОДа Сергей Ворончихин разгромил наш штаб. Видимо был под впечатлением от вчерашнего выдвижения Путина на новый срок. Кричал, что мы все тут предатели, раз не поддерживаем Путина, и что нам всем хана», — прокомментировал выходку нодовца Алексей Табалов.

Сергей Ворончихин известен серией спорных акций. Он пытался спровоцировать на конфликт экс-омбудсмена Алексея Севастьянова перед его пресс-конференцией. Ворончихин задавал провокационные вопросы Навальному, когда тот открывал свой штаб в Челябинске. Около месяца назад он ходил по редакциям СМИ и предлагал написать про свою безуспешную борьбу с управляющими компаниями.

1/6
Фото: Facebook Алексея Табалова

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров