Активист «Национально-освободительного движения» Сергей Ворончихин устроил дебош в челябинском штабе блогера Алексея Навального. Мужчина называл всех предателями и крушил мебель, сообщил на своей странице в Facebook руководитель штаба Алексей Табалов.
«Сегодня с утра небезызвестный активист НОДа Сергей Ворончихин разгромил наш штаб. Видимо был под впечатлением от вчерашнего выдвижения Путина на новый срок. Кричал, что мы все тут предатели, раз не поддерживаем Путина, и что нам всем хана», — прокомментировал выходку нодовца Алексей Табалов.
Сергей Ворончихин известен серией спорных акций. Он пытался спровоцировать на конфликт экс-омбудсмена Алексея Севастьянова перед его пресс-конференцией. Ворончихин задавал провокационные вопросы Навальному, когда тот открывал свой штаб в Челябинске. Около месяца назад он ходил по редакциям СМИ и предлагал написать про свою безуспешную борьбу с управляющими компаниями.