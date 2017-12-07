Уральский сподвижник Навального поддержал Майдан в России: «Стиснем зубы и не будем ждать»

16:10 07 декабря 2017 0

Митинги блогера организует человек, желающий революции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Региональный менеджер федерального штаба Алексея Навального по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Олег Степанов рассказал о главной идее, которая движет им и его сторонниками. Революция, Майдан и повторение для России украинского сценария госпереворота, — вот о чем мечтает сторонник блогера.

Ресурс «Команда Навального 2018» цитирует запись со страницы Степанова в Facebook, в которой тот поздравляет украинцев с годовщиной Майдана. А также рассказывает, что мечтает организовать подобную революцию в России.

«Украинцев поздравляю с годовщиной начала освобождения, желаю никогда не терять завоеваний Майдана и, пережив пору лихолетья, стать процветающим европейским государством». При этом Степанов отмечает, что россиянам «предстоит долгая и тяжелая борьба» за свободу. «Стиснем зубы и не будем ждать, что что-то упадёт к нам в руки само», — пишет менеджер Навального.

Кроме того, ресурс напоминает, что Олег Степанов уже несколько лет состоит в различных антироссийских социальных группах. В том числе: «Призрак российского майдана», где пропагандируется насилие к представителям власти, а также «Український опір», целью которой является травля российских граждан.